Хованцев не считает критичным отсутствие биатлонистки Старых в составе на Кубок мира

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отсутствие Ирины Старых в составе сборной России для участия в трех первых этапах Кубка мира по биатлону не является критичным. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) в среду проголосовало против изменения критериев отбора в сборную России на первые в новом сезоне международные соревнования, что позволит Екатерине Глазыриной выступить на Кубке IBU (Международного союза биатлонистов), в котором также примет участие и Ирина Старых, претендовавшая на попадание на Кубок мира. Принятое правлением решение привело к тому, что на первые этапы Кубка мира вместо Старых отправится Тамара Воронина.

"Ничего такого критичного в этом нет, но учитывая, что у нас в Кубке мира стартует пять человек, мы остаемся вправе призвать кого-то с Кубка IBU, если кто-то заболеет, критерии это не запрещают", - сказал Хованцев.

"Принятому решению я не удивлен, потому что именно за правлением было окончательное решение, утверждать предложенные списки или нет. А скажется или нет отсутствие Старых, будет видно уже по ходу соревнований, когда начнутся Кубок мира и Кубок IBU. Сейчас об этом рано говорить", - добавил он.