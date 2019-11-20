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Кубок мира по биатлону

Хованцев не считает критичным отсутствие биатлонистки Старых в составе на Кубок мира

Правление Союза биатлонистов России ранее проголосовало против изменения критериев отбора в сборную России на первые в новом сезоне международные соревнования
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев Константин Веремейчик/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев
© Константин Веремейчик/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отсутствие Ирины Старых в составе сборной России для участия в трех первых этапах Кубка мира по биатлону не является критичным. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) в среду проголосовало против изменения критериев отбора в сборную России на первые в новом сезоне международные соревнования, что позволит Екатерине Глазыриной выступить на Кубке IBU (Международного союза биатлонистов), в котором также примет участие и Ирина Старых, претендовавшая на попадание на Кубок мира. Принятое правлением решение привело к тому, что на первые этапы Кубка мира вместо Старых отправится Тамара Воронина.

"Ничего такого критичного в этом нет, но учитывая, что у нас в Кубке мира стартует пять человек, мы остаемся вправе призвать кого-то с Кубка IBU, если кто-то заболеет, критерии это не запрещают", - сказал Хованцев.

"Принятому решению я не удивлен, потому что именно за правлением было окончательное решение, утверждать предложенные списки или нет. А скажется или нет отсутствие Старых, будет видно уже по ходу соревнований, когда начнутся Кубок мира и Кубок IBU. Сейчас об этом рано говорить", - добавил он.

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На первые три этапа Кубка мира, который стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде, в составе женской команды поедут Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Воронина.

Тренеры сборной настаивали на включении в состав на Кубок мира 32-летней Старых, которая, согласно критериям, претендовала только на участие во втором по значимости турнире - Кубке IBU, поскольку попала лишь на заключительный этап централизованной подготовки к сезону. При этом Глазырина, отбиравшаяся в сборную на тех же условиях, могла вообще остаться без международных турниров, хотя по итогам двух гонок в Тюмени стала третьей по сумме квалификационных очков следом за Старых. Это решение президент СБР Владимир Драчев, в частности, объяснил наличием у биатлонистки двух пропущенных допинг-тестов.

Теги
Кубок мира по биатлону
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