Александр Точилин уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Сочи"

ТАСС, 20 ноября. Александр Точилин отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполнять обязанности главного тренера в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата России будет Роман Березовский, ранее входивший в тренерский штаб Точилина. Отмечается, что вопрос о продолжении деятельности 45-летнего Точилина в структуре клуба будет решен в ближайшее время.

"Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны. Я благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах Российской премьер-лиги. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков "Сочи" за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день, удачи", - сказал Точилин.

"Сочи" был образован летом 2018 года на основе санкт-петербургского "Динамо", которое с 2015 года возглавлял Точилин. По итогам сезона-2018/19 клуб завоевал право выступать в элитном дивизионе чемпионата России, а Точилин был признан лучшим тренером первенства Олимп - Футбольной национальной лиги.

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков в 16 матчах. В следующем туре сочинская команда 24 ноября на выезде сыграет с "Уфой".