Увольнение тренерского штаба Почеттино может обойтись ФК "Тоттенхэм" в €23 млн

ТАСС, 20 ноября. Неустойка тренерского штаба во главе с аргентинцем Маурисио Почеттино может обойтись английскому футбольному клубу "Тоттенхэм" в €23 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету The Independent.

Во вторник лондонский клуб объявил об увольнении 47-летнего Почеттино с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами. В мае 2018 года специалист продлил соглашение с командой до 2023 года, сумма неустойки для тренера составит €14,6 млн. С учетом контрактов помощников Почеттино, среди которых Хесус Перес, Мигель Д'Агостино и Антони Хименес, общая сумма неустойки может составить €23 млн.

Под руководством Почеттино "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором клуб проиграл лондонскому "Челси" со счетом 0:2. Почеттино четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии по футболу (октябрь 2013 года, сентябрь 2015 года, февраль 2016 года, апрель 2017 года), также специалист был признан тренером года прошлого сезона по версии London Football Awards. Ранее специалист возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".

"Тоттенхэм" занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав 14 очков в 12 матчах. В 13-м туре "Тоттенхэм" на выезде сыграет с лондонским "Вест Хэмом" в субботу. В Лиге чемпионов "Тоттенхэм" располагается на второй строчке в группе В, имея в активе 7 очков после четырех туров. В пятом туре "Тоттенхэм" на своем поле примет греческий "Олимпиакос" 26 ноября.