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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингистки победили норвежек и вышли в плей-офф чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 9:2

ТАСС, 20 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 9:2 победила команду Норвегии в матче седьмого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском Хельсингборге.

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Лидирующие в турнирной таблице россиянки одержали шестую победу при одном поражении и досрочно обеспечили себе выход в полуфинал турнира. В матче восьмого тура сборная России сыграет с командой Шотландии, встреча пройдет в среду, начало - 21:00 мск.

В чемпионате Европы участвуют 10 команд. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. Две худшие команды перейдут в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который пройдет в Канаде (14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграют семь лицензий.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы (в последний раз в 2016 году), по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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