Драчев: тренеры в сентябре сами предлагали не допускать Старых к отбору на Кубок мира

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренеры сборной России по биатлону в сентябре сами согласились с предложением не включать Ирину Старых в число спортсменок, которые будут претендовать на попадание на первые в новом сезоне этапы Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Правление СБР во вторник проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду России на первые в сезоне международные соревнования, что не позволит Старых выступить на Кубке мира. На включении в состав 32-летней биатлонистки, которая стала второй по итогам отборочных стартов, настаивали тренеры сборной, однако, согласно критериям, она могла претендовать только на участие во втором по значимости турнире - Кубке IBU, поскольку попала лишь на заключительный этап централизованной подготовки к сезону.

"Я изначально был против этих изменений и не поддерживал включение Старых в команду на Кубок мира, потому что это могло внести непорядки в строй. В итоге мы сумели справиться с этой ситуацией и вернули все в соответствие с критериями, чтобы в следующий раз тренерский штаб более внимательно и четко относился к своим же предложениям для правления", - сказал Драчев.