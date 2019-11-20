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Кубок мира по биатлону

Драчев: тренеры в сентябре сами предлагали не допускать Старых к отбору на Кубок мира

Правление СБР во вторник проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду России на первые в сезоне международные соревнования

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренеры сборной России по биатлону в сентябре сами согласились с предложением не включать Ирину Старых в число спортсменок, которые будут претендовать на попадание на первые в новом сезоне этапы Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

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Правление СБР во вторник проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду России на первые в сезоне международные соревнования, что не позволит Старых выступить на Кубке мира. На включении в состав 32-летней биатлонистки, которая стала второй по итогам отборочных стартов, настаивали тренеры сборной, однако, согласно критериям, она могла претендовать только на участие во втором по значимости турнире - Кубке IBU, поскольку попала лишь на заключительный этап централизованной подготовки к сезону.

"Я изначально был против этих изменений и не поддерживал включение Старых в команду на Кубок мира, потому что это могло внести непорядки в строй. В итоге мы сумели справиться с этой ситуацией и вернули все в соответствие с критериями, чтобы в следующий раз тренерский штаб более внимательно и четко относился к своим же предложениям для правления", - сказал Драчев.

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"Предложения о включении Старых и Екатерины Глазыриной только для участия в Кубке IBU в сентябре исходило от самих тренеров, такие корректировки поступили от них после тренерского совета в Чайковском. Теперь же они предлагали нарушить свое же предложение. В нынешней ситуации отыгрывать назад было бы неправильно. Приняли решение оставить все без изменений, ничего страшного не случится", - пояснил он.

Глава СБР отметил, что тренерский штаб команды воспринял решение как должное. "Не должно быть разговоров о том, расстроились они или нет. Решение ими принято в работу", - отметил Драчев.

На первые три этапа Кубка мира, который стартует стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде, в составе женской команды поедут Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Тамара Воронина, которая заменила Старых.

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Кубок мира по биатлону
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