Четыре игрока клуба ПФЛ "Легион-Динамо" дисквалифицированы за драку в матче с "Волгарем"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Четыре игрока махачкалинского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Легион-Динамо" дисквалифицированы на четыре матча за участие в драке в игре 18-го тура первенства с астраханским "Волгарем". Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Встреча ПФЛ между командами "Волгарь" и "Легион-Динамо" прошла 17 ноября в Астрахани и завершилась со счетом 1:1. После финального свистка между футболистами команд разгорелся конфликт, на поле выбежали представители обеих команд.

"Судьи и стороны подтверждают, что футболисты "Волгаря" не наносили ударов в сторону игроков команд "Легион-Динамо", поэтому мы рассматривали нарушение по статье агрессивное поведение. За необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц "Волгарь" оштрафован на 65 тыс. рублей. За агрессивное поведение футболисты "Легион-Динамо" Марат Идрисов, Магомед Муртазалиев, Рауль Шихаев и Темирхан Талибов дисквалифицированы на четыре матча ПФЛ", - пояснил Григорьянц.

Также он отметил, что КДК РФС принял решение отменить красную карточку, показанную футболисту "Волгаря" Юрию Журавлеву. "По Журавлеву мы получили решение экспертно-судейской комиссии, которая посчитала, что судья ошибочно удалил игрока "Волгаря". Таким образом, мы приняли решение отменить красную карточку Журавлеву", - резюмировал Григорьянц.

"Волгарь" занимает первое место в турнирной таблице Олимп-ПФЛ зоны "Юг", набрав 47 очков в 18 матчах. Махачкалинский "Легион-Динамо" идет девятым, имея в активе 24 очка после 18 встреч.