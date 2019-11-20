{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Замглавы РУСАДА рассказала в Европейском суде по правам человека о защите осведомителей

Участники мероприятия обсудили актуальные тенденции в области прав человека в спорте
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, возглавляющая специальную группу Совета Европы по защите осведомителей в спорте, в среду выступила в Европейском суде по правам человека с докладом о защите прав человека в спорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

На эту тему
WADA не планирует публиковать рекомендацию по статусу РУСАДА до заседания исполкома

20 ноября во французском Страсбурге в Европейском суде по правам человека прошел семинар, организованный Советом Европы в рамках "Расширенного рамочного соглашения в области спорта" (EPAS). Семинар был посвящен общему обзору существующих инструментов и инициатив по защите прав спортсменов, а также тенденций в области защиты прав человека в спорте.

"Пахноцкая выступила на этом семинаре с презентацией деятельности и результатов работы своей группы касательно аспектов защиты прав осведомителей, - отметил собеседник ТАСС. - Участники мероприятия обсудили актуальные тенденции в области прав человека в спорте, существующие инструменты и инициативы по продвижению прав спортсменов".

"Я объяснила, что за последние годы тема расследований сильно возросла в антидопинге, - рассказала ТАСС сама Пахноцкая. - Дела о возможных нарушениях антидопинговых правил формируются не только после того, как у спортсмена была обнаружена положительная допинг-проба. Очень часто расследование открывается после информации, предоставленной осведомителями".

Группа по защите осведомителей мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы под председательством Маргариты Пахноцкой была создана в мае 2019 года.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Президент "Урала" Иванов отметил важность встреч руководителей клубов РПЛ с Дюковым
На встрече обсуждались тенденции развития современного футбола
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС