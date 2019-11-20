Замглавы РУСАДА рассказала в Европейском суде по правам человека о защите осведомителей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, возглавляющая специальную группу Совета Европы по защите осведомителей в спорте, в среду выступила в Европейском суде по правам человека с докладом о защите прав человека в спорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

20 ноября во французском Страсбурге в Европейском суде по правам человека прошел семинар, организованный Советом Европы в рамках "Расширенного рамочного соглашения в области спорта" (EPAS). Семинар был посвящен общему обзору существующих инструментов и инициатив по защите прав спортсменов, а также тенденций в области защиты прав человека в спорте.

"Пахноцкая выступила на этом семинаре с презентацией деятельности и результатов работы своей группы касательно аспектов защиты прав осведомителей, - отметил собеседник ТАСС. - Участники мероприятия обсудили актуальные тенденции в области прав человека в спорте, существующие инструменты и инициативы по продвижению прав спортсменов".

"Я объяснила, что за последние годы тема расследований сильно возросла в антидопинге, - рассказала ТАСС сама Пахноцкая. - Дела о возможных нарушениях антидопинговых правил формируются не только после того, как у спортсмена была обнаружена положительная допинг-проба. Очень часто расследование открывается после информации, предоставленной осведомителями".

Группа по защите осведомителей мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы под председательством Маргариты Пахноцкой была создана в мае 2019 года.