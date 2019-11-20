Вместимость "Газпром Арены" на матче сборных России и Финляндии составит 68 тыс. зрителей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вместимость футбольного стадиона "Газпром Арена" на хоккейном матче Евротура между сборными России и Финляндии составит 68 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Встреча пройдет в рамках Кубка Первого канала 15 декабря. Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря на "ЦСКА-Арене", со шведами россияне сыграют 12 декабря, с чехами - 14 декабря.

"Вместимость арены будет 68 тысяч", - сказал Ротенберг.

В конце 2018 года на футбольном стадионе прошли две хоккейные игры. 16 декабря сборная России в матче Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии со счетом 5:0, а 22 декабря СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА (1:4). Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.