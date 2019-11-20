УЕФА утвердил состав корзин жеребьевки Евро-2020

ТАСС, 20 ноября. Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части чемпионата Европы 2020 года по футболу, в соответствии с которым сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Пародия на жеребьевку. Два из трех соперников сборной России на Евро-2020 уже известны

Сборные России и Дании автоматически были распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Состав корзин жеребьевки финальной стадии определился по рейтингу сборных по итогам квалификационного турнира. Сборная Бельгии попала в первую корзину (бельгийцы выиграли все матчи квалификации) вместе с командами Италии, Англии, Испании, Украины и Германии. Италия, Англия, Испания и Украина являются хозяевами чемпионата Европы, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке, таким образом, в группу к сборной России автоматически попадет команда Бельгии.

Во второй корзине, помимо сборной России, оказались команды Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии и Нидерландов. В третью корзину вошли датчане, португальцы, турки, австрийцы, шведы и чехи. В четвертой корзине оказались сборные Уэльса и Финляндии, также в нее войдут четыре победителя плей-офф среди представителей Лиги наций. В группу к сборной России могут попасть лишь валлийцы и финны.