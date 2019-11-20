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Бокс

Федерация бокса России расследует увольнение тренера в Волгоградской области

Павел Дешевов работал в училище олимпийского резерва имени Александра Родимцева

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России проведет расследование по увольнению тренера Павла Дешевова в Волгоградской области. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в распоряжение ТАСС.

Согласно заявлению, специалист, который трудился в училище олимпийского резерва имени Александра Родимцева в Волгограде и, в частности, работает с победителем первенства Европы среди юниоров Ильей Шакировым, в сентябре лишился работы.

"На руках Федерации бокса России есть обращения его воспитанников, их родителей и самого Шакирова с просьбой разобраться с этой ситуацией. Федерация бокса России проведет расследование и добьется справедливости. Такая вопиющая ситуация недопустима в отечественном боксе. Федерация бокса России уже написала официальное письмо на имя губернатора Волгоградской области", - отмечается в заявлении.

Старший тренер сборной Волгоградской области Дешевов ранее обратился в Федерацию бокса России с просьбой разобраться в ситуации с незаконным, по его мнению, увольнением местными властями. По данным СМИ, специалиста сначала хотели уволить из училища олимпийского резерва за прогулы в дни пребывания на юниорском первенстве Европы. Далее последовало предложение перевода тренера и его подопечных в Волгоградскую областную школу олимпийского резерва, но для этого Дешевову нужно было написать заявление об уходе по собственному желанию с предыдущего места. В итоге специалист остался без работы.

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Бокс
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