Кафельников: теннисисты сборной России сделали максимум на групповом этапе Кубка Дэвиса

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты сделали максимум на групповом этапе Кубка Дэвиса в Мадриде и сохраняют шансы на выход в четвертьфинал. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

Сборная России, в составе которой нет первой ракетки страны Даниила Медведева, проиграла команде Испании со счетом 1-2 во втором матче группового этапа Кубка Дэвиса в ночь на среду и потерпела первое поражение на турнире. В понедельник команда одержала победу над хорватами со счетом 3-0. В среду в заключительном матче группы B сборная Испании встретится с командой Хорватии. По итогам этого противостояния определится победитель группы.

"Ребята сделали максимум: обыграли сборную Хорватии и в упорной борьбе проиграли испанцам. Еще ничего не потеряно, у нас есть теоретический шанс выйти в четвертьфинальную стадию, - сказал Кафельников. - Не все зависит от нас - надо смотреть за игрой конкурентов сегодня и завтра. Но будем надеяться, что добытого результата нам хватит, чтобы оказаться в плей-офф".

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфиналы выходят победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.