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Евро-2020

РФС добьется запрета на посещение матчей Евро для оскорблявших Дзюбу болельщиков

Во вторник на матче против команды Сан-Марино некоторые фанаты выкрикивали оскорбления в адрес капитана национальной команды
Артем Дзюба Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/
Описание
Артем Дзюба
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен добиться запрета на посещение матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге для болельщиков, выкрикивавших оскорбительные речевки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы на матче против команды Сан-Марино. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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Сборная России во вторник в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. По ходу игры часть российских болельщиков скандировала оскорбительные речевки в адрес Дзюбы.

"Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода - группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий, РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду, - сказал Алаев. - Те, кто занимались провокациями, не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020".

Дзюба забил девять мячей в отборочном турнире чемпионата Европы, став лучшим бомбардиром сборной России.

Теги
Алаев, Александр АлександровичЕвро-2020Дзюба, Артем Сергеевич
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