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Футбол в России

ФК "Спартак" отказался от товарищеского турнира в США из-за проблем с визами

Соревнования должны были пройти в январе
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 20 ноября. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" приняло решение об отказе от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который должен был состояться в США в ходе зимнего перерыва, из-за проблем с получением игроками американских виз. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

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Федун: "Спартак" намерен отказаться от участия в турнире в США из-за проблем с визами

Ранее президент клуба Леонид Федун заявил ТАСС, что "Спартак" намерен отказаться от турнира, который должен пройти в январе в американском Орландо (штат Флорида).

"К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона" - сказал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

Florida Cup должен был пройти при участии "Спартака", а также бразильских "Палмейраса", "Коринтианса" и колумбийского "Атлетико Насьональ" с 15 по 18 января.

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