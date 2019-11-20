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Летние неолимпийские виды спорта

Мини-футбольный клуб КПРФ победил "Галле-Гойк" в матче элитного раунда Лиги чемпионов

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский мини-футбольный клуб КПРФ со счетом 2:1 обыграл бельгийский "Галле-Гойк" в матче второго тура элитного раунда Лиги чемпионов. Все матчи группы А проходят в Москве в УСК ЦСКА.

В составе КПРФ голы забили Александр Фукин (16-я минута) и Ромуло (26). У бельгийского клуба отличился Валентен Дюжакье (15).

В параллельном матче словенский "Добовец" победил боснийский "Мостар" (6:1). В турнирной таблице группы А после двух туров с шестью очками лидирует "Добровец" (6). Второе место занимает КПРФ (6), на третьей строчке расположился "Галле-Гойк" (0), на четвертом - "Мостар" (0). В заключительном туре КПРФ и "Добовец" в очной встрече 22 ноября (начало - 19:45 мск) определят участника финального турнира.

Другой российский клуб "Тюмень" проведет матчи группового этапа 21, 22 и 24 ноября. Матчи группы В, в которой, помимо тюменского клуба, сыграют действующий победитель турнира португальский "Спортинг", казахстанский "Аят" и хорватский "Ново Вриеме", пройдут в Дворце спорта Тюмени.

Отборочный этап Лиги чемпионов состоит из основного и элитного раундов. В элитном раунде принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. По итогам элитного раунда четыре победителя групп выйдут в "Финал четырех", куда ранее ни разу не выходили КПРФ и "Тюмень".

Лига чемпионов, ранее называвшаяся Кубком УЕФА, проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское "Динамо" стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская "ВИЗ-Синара", в сезоне-2015/16 победу одержала команда "Газпром-Югра" (Югорск).

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