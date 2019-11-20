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КХЛ

Рылов: хоккеистам "Спартака" на "ЦСКА-Арене" играть комфортнее, чем в Мытищах

Красно-белые вынужденно переехали на арену в Мытищи из-за занятости домашней площадки

МЫТИЩИ /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" комфортнее проводить матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на "ЦСКА-Арене", чем на "Арене-Мытищи". Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Яков Рылов.

В среду "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 4:3 по буллитам. Матч прошел на "Арене-Мытищи" в связи с тем, что 23 ноября на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы "Ленинград" и Noize MC. Рылов стал автором победного буллита.

"Частенько тренирую буллиты, сегодня получилось. Я перед буллитом знал, что буду делать, уже запланировал. С 3:1 надо было доводить до победы в основное время, но победа есть победа, это сейчас самое главное для нас. Думаю, что на нашей арене комфортнее играть, не в обиду этой", - отметил Рылов.

В четверг "Спартак" также на "Арене-Мытищи" примет минское "Динамо. "Надо восстановиться и готовиться к тяжелой игре, завтра непростой соперник", - сказал Рылов.

Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек, отразивший все пять буллитов, считает, что "Спартак" и "Локомотив" показали интересную игру. "Было много моментов у обоих ворот. Для вратаря игра была тяжелая, "Локомотив" много бросал сходу и шел на добивание - чувствуется, что у них канадский тренер. Я люблю играть на буллитах, у нас было много побед после них", - резюмировал Гудачек.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 30 матчах. "Локомотив" после 29 игр набрал 31 очко и идет восьмым на Западе.

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