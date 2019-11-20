Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли французский "Лимож" в матче Еврокубка

ТАСС, 21 ноября. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" в гостях обыграл французский "Лимож" со счетом 92:77 в матче Еврокубка. Встреча прошла во Франции.

Самым результативным игроком стал форвард российской команды Джонни О'Брайант, набравший 24 очка.

"Локомотив-Кубань" прервал серию из четырех поражений в Еврокубке. В турнирной таблице группы B команда из Краснодара занимает пятое место, одержав в восьми матчах три победы и потерпев пять поражений, "Лимож" с двумя победами идет на последней, шестой строчке. В топ-16 Еврокубка пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы.

В следующем матче "Локомотив-Кубань" 11 декабря примет сербский "Партизан".

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.