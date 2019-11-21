Брат Хабиба Нурмагомедова может уйти из UFC в случае второго поражения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов может покинуть организацию в случае второго поражения. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Это его ошибка. Он сожалеет об этом. Абубакар был уверен, что выиграет, но получилось совсем иначе. Он не совсем дружит с дисциплиной", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

"Но UFC же не терпит этого. Следующее поражение - вылетит, вопрос закроется. Хочет драться, значит будет пахать", - добавил специалист.

Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде удушающим приемом в первом раунде. Его дебютный поединок в UFC состоялся на турнире в Москве, который прошел 9 ноября.