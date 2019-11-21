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Футбол в России

Прощание со стадионом "Торпедо" состоится в мае 2020 года

По окончании 2019 года стадион закроется на реконструкцию
Описание
© Наталья Гарнелис/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Прощание с московским стадионом "Торпедо" пройдет в мае следующего года, сообщил ТАСС президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.

По окончании 2019 года стадион закроется на реконструкцию. Ранее полиция отказала московскому клубу в согласовании инструкции по обеспечению безопасности на стадионе "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова. Последние две встречи первенства Олимп - ФНЛ "Торпедо" провело на домашнем стадионе московского "Спартака" "Открытие-Арена" и на стадионе "Спортивный городок" в Лужниках в Москве.

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"Вопрос о возможности проведения матчей на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова возник еще летом, и команде даже пришлось провести одну игру в Сокольниках, - сказал Ефремов. - В соответствии с регламентом первенства Олимп - ФНЛ для проведения матчей на стадионе необходимо наличие согласованного МВД плана обеспечения безопасности. В результате совместных усилий "Торпедо", ФНЛ и Российского футбольного союза (РФС) такой документ был получен, однако, согласовав план, МВД одновременно указало клубу на ряд недостатков, которые было необходимо устранить. Поскольку в течение установленного срока не все недостатки были устранены, в начале ноября уполномоченный в области обеспечения безопасности орган не согласовал проведение матчей на стадионе "Торпедо".

"В настоящий момент со стороны МВД рассмотрен и утвержден план для проведения матчей в "Лужниках", так что при соблюдении остальных регламентных требований клуб проведет матч с "Лучом" 23 ноября 2019 года именно там, собственно, об этом "Торпедо" и уведомило ФНЛ, - добавил Ефремов. - Мы очень сожалеем, что в результате указанных обстоятельств болельщики "Торпедо" в настоящий момент лишены возможности смотреть матчи любимой команды на родном стадионе. Однако, по нашей информации, которую мы получили от руководства и акционеров клуба, прощание с легендарной ареной обязательно состоится в мае 2020 года".

"Торпедо" лидирует в турнирной таблице Олимп - ФНЛ, набрав 51 очко в 24 матчах. В 25-м туре команда примет владивостокский "Луч" в субботу.

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Российский футбол
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