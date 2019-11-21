{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Орсер: фигурист Ханю находится в хорошей форме перед этапом Гран-при в Японии

Для выхода в финал серии японцу необходимо занять в Саппоро место не ниже четвертого
Брайан Орсер AP Photo/Ivan Sekretarev
Описание
Брайан Орсер
© AP Photo/Ivan Sekretarev

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю пребывает в хорошей форме перед стартом заключительного в сезоне этапа Гран-при в японском городе Саппоро. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Брайан Орсер.

Ранее 24-летний Ханю принял участие в этапе Гран-при в канадской Келоуне, где одержал победу. Для выхода в финал серии ему необходимо занять в Саппоро место не ниже четвертого.

"Он здоров, пребывает в хорошей форме, отлично катается, - сказал Орсер. - Юзу получает удовольствие от этого сезона Гран-при. Нам надо лишь уберечь его от травм".

Ханю - действующий мировой рекордсмен в короткой программе (110,53 балла). Также в его активе два золота чемпионатов мира.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Тедеско: тренеры "Спартака" не испытывают проблем из-за лимита на легионеров в РПЛ
Главный тренер красно-белых отметил, что во время паузы на игры сборной уделял большое внимание просмотру игр "Спартака-2"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС