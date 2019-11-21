Орсер: фигурист Ханю находится в хорошей форме перед этапом Гран-при в Японии

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю пребывает в хорошей форме перед стартом заключительного в сезоне этапа Гран-при в японском городе Саппоро. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Брайан Орсер.

Ранее 24-летний Ханю принял участие в этапе Гран-при в канадской Келоуне, где одержал победу. Для выхода в финал серии ему необходимо занять в Саппоро место не ниже четвертого.

"Он здоров, пребывает в хорошей форме, отлично катается, - сказал Орсер. - Юзу получает удовольствие от этого сезона Гран-при. Нам надо лишь уберечь его от травм".

Ханю - действующий мировой рекордсмен в короткой программе (110,53 балла). Также в его активе два золота чемпионатов мира.