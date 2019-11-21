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НБА

"Портленд" отчислил двукратного чемпиона НБА По Газоля

Минувшим летом клуб и испанский центровой подписали контракт на один год

ТАСС, 21 ноября. Испанский центровой По Газоль, дважды становившийся победителем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), покинул "Портленд". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"С сегодняшнего дня я больше не вхожу в список игроков "Портленда" и планирую полностью сосредоточиться на реабилитации", - сказал Газоль в видеообращении в своем Twitter.

Минувшим летом "Портленд" и Газоль подписали контракт на один год. Из-за операции на ноге он не провел за команду ни одного матча. По информации журналиста ESPN Эдриана Войнаровски, "Портленд" предложит 39-летнему Газолю пост в тренерском штабе.

Газоль является двукратным чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", шесть раз принимал участие в Матче всех звезд. Он был выбран в первом раунде драфта под общим третьим номером "Атлантой" в 2001 году, Газоль был признан новичком года в НБА. Газоль также выступал за "Мемфис", "Чикаго", "Сан-Антонио" и "Милуоки", он провел 1226 игр за 18 сезонов, в среднем набирал 17 очков, делал 9,2 подбора и 3,2 результативные передачи, он является одним из 18 игроков в истории лиги, кто сумел набрать 20000 очков и сделать 10000 подборов. В начале карьеры Газоль играл за "Барселону", в составе которой стал двукратным чемпионом страны.

В составе сборной Испании Газоль дважды завоевал серебряные (2008, 2012) и один раз бронзовые медали (2016) на Олимпийских играх, один раз побеждал на Кубке мира (2006), трижды - на чемпионате Европы (2009, 2011, 2015).

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