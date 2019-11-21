Орсер считает Ханю единственным фигуристом в мире, кому может покориться четверной аксель

Единственным фигуристом в мире, кто пытался прыгать четверной аксель, был россиянин Артур Дмитриев, на этапе Гран-при в Москве, который прошел осенью 2018 года, он попробовал исполнить его в произвольной программе, но допустил падение. Кроме того, техническая бригада из-за сильного недокрута оценила элемент как тройной. Базовая стоимость четверного акселя составляет 12,50 балла, он является самым дорогим прыжком в современном фигурном катании. Ранее 24-летний Ханю заявил, что рассчитывает включить четверной аксель в произвольную программу в нынешнем сезоне.

"У Юзу есть достаточный запас мощи для этого прыжка, - сказал Орсер. - Если кто-нибудь в мире сможет выполнить четверной аксель, это будет он, потому что его тройной аксель великолепен. Посмотрим, что будет дальше".

Ханю - двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, а также первый фигурист в истории, который смог набрать более 100 баллов в короткой программе, более 200 - в произвольной и более 300 - по сумме двух выступлений. Он также является первым в мире исполнителем четверного риттбергера (четвертый по стоимости четверной прыжок после акселя, лутца и флипа) на соревнованиях.