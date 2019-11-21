{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Орсер считает Ханю единственным фигуристом в мире, кому может покориться четверной аксель

Ранее японский фигурист заявил, что рассчитывает включить этот прыжок в произвольную программу в нынешнем сезоне
Брайан Орсер Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Брайан Орсер
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю является единственным фигуристом в мире на текущий момент, способным выполнить четверной аксель. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Брайан Орсер.

На эту тему
Орсер: фигурист Ханю находится в хорошей форме перед этапом Гран-при в Японии

Единственным фигуристом в мире, кто пытался прыгать четверной аксель, был россиянин Артур Дмитриев, на этапе Гран-при в Москве, который прошел осенью 2018 года, он попробовал исполнить его в произвольной программе, но допустил падение. Кроме того, техническая бригада из-за сильного недокрута оценила элемент как тройной. Базовая стоимость четверного акселя составляет 12,50 балла, он является самым дорогим прыжком в современном фигурном катании. Ранее 24-летний Ханю заявил, что рассчитывает включить четверной аксель в произвольную программу в нынешнем сезоне.

"У Юзу есть достаточный запас мощи для этого прыжка, - сказал Орсер. - Если кто-нибудь в мире сможет выполнить четверной аксель, это будет он, потому что его тройной аксель великолепен. Посмотрим, что будет дальше".

Ханю - двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, а также первый фигурист в истории, который смог набрать более 100 баллов в короткой программе, более 200 - в произвольной и более 300 - по сумме двух выступлений. Он также является первым в мире исполнителем четверного риттбергера (четвертый по стоимости четверной прыжок после акселя, лутца и флипа) на соревнованиях.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Тедеско: тренеры "Спартака" не испытывают проблем из-за лимита на легионеров в РПЛ
Главный тренер красно-белых отметил, что во время паузы на игры сборной уделял большое внимание просмотру игр "Спартака-2"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС