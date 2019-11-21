Тысяча детей бесплатно посетит матчи ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тысяча детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, а также из детских домов со всей России бесплатно сможет посетить матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба оргкомитета российской части турнира, это произойдет в рамках социальной программы "20 000 улыбок" UEFA Foundation for Children, частью которой стала Россия.

Проект реализуют оргкомитет ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге, Министерство спорта РФ при участии Российского футбольного союза. Программа была представлена 16 ноября в Санкт-Петербурге на отборочном матче чемпионата Европы между сборными России и Бельгии (1:4). По приглашению оргкомитета 50 детей из Кингисеппского ресурсного центра по содействию семейному устройству и центров содействия семейному воспитанию №4, 12 и 15 Санкт-Петербурга побывали на этой игре. Незадолго до стартового свистка главного арбитра диктор стадиона объявил о начале проекта, а имена и фамилии детей появились на больших экранах арены.

"Мы рады стать частью программы, которая позволит оказавшимся в сложной жизненной ситуации детям со всей России своими глазами увидеть матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, - сказал гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин. - Социальное направление является одним из приоритетных в работе оргкомитета, и я искренне надеюсь, что у мальчишек и девчонок останутся самые яркие впечатления от посещения матчей Евро на стадионе".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.