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Мировой футбол

Футболист Садаев, не выходивший на связь с "Анкарагюджю" больше недели, покинул клуб

Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Мустафа Каплан не может выйти на связь с игроком больше недели

ТАСС, 21 ноября. Российский нападающий Заур Садаев покинул турецкий футбольный клуб "Анкарагюджю". Об этом Садаев сообщил в сториз в своем Instagram.

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Ранее в четверг турецкое издание Milliyet сообщило, что главный тренер клуба Мустафа Каплан не может выйти на связь с футболистом больше недели.

"Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван", - написал Садаев.

30-летний Садаев провел за "Анкарагюджю" в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Футболист выступал за грозненский "Ахмат" (ранее - "Терек") с 2006 по 2019 год. Также он играл на правах аренды за израильский "Бейтар" (Иерусалим), польские клубы "Лехия" (Гданьск) и "Лех" (Познань). В составе второй сборной России Садаев провел два товарищеских матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

"Анкарагюджю" занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Турции, набрав 9 очков в 11 матчах. В 12-м туре "Анкарагюджю" примет "Трабзонспор" в субботу.

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Мировой футбол
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