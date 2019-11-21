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Футбол в России

Мини-футбольный клуб "Спартак" не прекратит существование

В среду стало известно, что клуб снялся с участия в Высшей лиге - второго по силе дивизиона чемпионата России

ТАСС, 21 ноября. Московский мини-футбольный клуб "Спартак" не прекратит существование. Об этом сообщил спортивный директор клуба Андрей Цуканов, слова которого приводит пресс-служба команды.

В среду стало известно, что "Спартак" снялся с участия в Высшей лиге - второго по силе дивизиона чемпионата России. Причины такого решения не уточнялись.

"Это решение далось нам с большим трудом, однако оно вынужденное, чтобы не тянуть груз прошлых ошибок сквозь весь сезон и не продолжать расстраивать болельщиков, руководство приняло решение о снятии с текущего чемпионата. К сожалению, иногда необходимо сделать один шаг назад, чтобы потом - два вперед. Официально: основная команда будет расформирована, впереди нас ждет большая работа, в том числе и селекционная, а главной задачей станет формирование новой, сильной команды. Данное решение не означает закрытие клуба", - сказал Цуканов.

Отмечается, что филиалы академии клуба продолжат свою работу в прежнем режиме.

МФК "Спартак" был создан в 1992 году, с 1993 по 2007 год клуб выступал в элитном дивизионе чемпионата России. В 2007 году из-за финансовых проблем клуб перешел в Высшую лигу и стал победителем сезона-2007/08, но в 2008-м не смог продолжить существование из-за отказа в финансировании. В 2013 году клуб был возрожден и занял первое место Высшей лиги сезона-2013/14, завоевав путевку в Суперлигу, но вновь отказался от выступления в ней спустя год из-за финансовых проблем. "Спартак" является чемпионом России 2001 года, а также двукратным серебряным (1995, 2000) и двукратным бронзовым призером (1999, 2002) чемпионата России.

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Российский футбол
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