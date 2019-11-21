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Футбол в России

ФК "Алания" внедрит систему продажи билетов, созданную на конкурсе "Цифровой прорыв"

Технология позволит продавать билеты не только на футбольные матчи, но и на любые другие мероприятия и на транспорт

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Владикавказская "Алания", выступающая в Профессиональной футбольной лиге в зоне "Юг", планирует в марте 2020 года начать использовать систему онлайн-продажи защищенных от подделки билетов на домашние матчи, созданную финалистами конкурса "Цифровой прорыв". Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Мы считаем важным заботиться о комфорте зрителей, посещающих матчи ФК "Алания", и рады предложить им сервис для покупки билетов онлайн. Систему продажи электронных билетов, разработанную финалистами "Цифрового прорыва", мы планируем запустить в эксплуатацию на матчи с 1 марта 2020 года", - заявил учредитель ФК "Алания" Данил Гуриев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как уточнили в АНО, технологию разработали участники команды Prime Care, в ходе финала конкурса, который проходил в Казани. "При помощи современных средств шифрования и электронной цифровой подписи система продажи обеспечивает защиту билетов от подделки", - уточняется в пресс-релизе.

По словам капитана команды Prime Care Вячеслава Фокина, технология позволит продавать билеты не только на футбольные матчи, но и на любые другие мероприятия и на транспорт. Он уточнил, что разработчики хотят реализовать проект Sochi Pass, который позволит посещать всю развлекательную инфраструктуру Сочи по единому билету.

"Для нас как для организаторов конкурса "Цифровой прорыв" крайне важно, чтобы решения, разработанные в ходе проекта , не просто стали инструментом победы, а были реализованы в российских компаниях. Сотрудничество Prime Care с сильнейшим футбольным клубом Владикавказа станет отправной точкой в развитии", - подчеркнул руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Олег Мансуров.

Конкурс для специалистов в сфере высоких технологий "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем было подано около 66,5 тыс. заявок из всех регионов России, финал состоялся в конце сентября в Казани. Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

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