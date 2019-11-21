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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Исинбаева назвала некомпетентными заявления главы РУСАДА о санкциях к российскому спорту

Окончательное решение по статусу Российского антидопингового агентства исполком WADA может вынести 9 декабря
Член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева Стоян Васев/ТАСС
Описание
Член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева подвергла критике высказывания гендиректора организации Юрия Гануса на тему возможных санкций, которые могут быть применены к российскому спорту. Об этом Исинбаева сообщила журналистам в четверг.

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Ранее Ганус неоднократно заявлял о том, что вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу изменений в базе данных московской лаборатории практически не оставляют сомнений в том, что к российскому спорту будут применены санкции.

"Не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать столь громкие заявления, - сказала Исинбаева. - Его главная задача - руководить РУСАДА. Делать преждевременные выводы и лозунги, пугая наших спортсменов и сея в них сомнения, с его стороны не очень хорошо".

"Если уж у членов наблюдательного совета есть вопросы к гендиректору РУСАДА, то это говорит о многом", - добавил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Основанием для инициирования рассмотрения статуса РУСАДА стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Окончательное решение по статусу РУСАДА исполком WADA может вынести 9 декабря.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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