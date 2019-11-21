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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Поздняков: противники участия россиян в Олимпиаде оказывают давление на МОК

Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения РУСАДА соответствия международному кодексу
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Противники участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио через СМИ оказывают давление на Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом журналистам в четверг после окончания совещания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) с представителями общероссийских спортивных федераций заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

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Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствия международному кодексу. Решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен принять 9 декабря.

"Решение прогнозировать сложно, - сказал Поздняков. - Факт того, что исполком состоится 9 декабря, говорит о том, что наша группа экспертов и эксперты со стороны WADA, видимо, не нашли консенсуса. Мне сложно об этом говорить, поскольку технических деталей я не знаю".

"Что ожидает ОКР? В этой части наши ожидания однозначны, что подтверждается позицией президента МОК и крайне негативной реакцией наших извечных оппонентов, которые в СМИ начинают оказывать давление, в том числе на МОК", - добавил он.

Игры в Токио пройдут в июле-августе следующего года.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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