{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Хабиб Нурмагомедов планирует провести бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке

Наиболее вероятным соперником бойца является американец Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведет следующий бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Об этом Нурмагомедов заявил на встрече со студентами в Ташкенте.

"В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле", - сказал Нурмагомедов.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором оштрафовала Нурмагомедова на $500 тыс. и дисквалифицировала его сроком на 9 месяцев.

Наиболее вероятным соперником россиянина является американец Тони Фергюсон.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Олимпийский призер по лыжным гонкам Седова пропустит предстоящий сезон
Причиной стала беременность 24-летней спортсменки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС