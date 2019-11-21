Хабиб Нурмагомедов планирует провести бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведет следующий бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Об этом Нурмагомедов заявил на встрече со студентами в Ташкенте.

"В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле", - сказал Нурмагомедов.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором оштрафовала Нурмагомедова на $500 тыс. и дисквалифицировала его сроком на 9 месяцев.

Наиболее вероятным соперником россиянина является американец Тони Фергюсон.