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Мировой футбол

Глава Федерации футбола Армении ушел в отставку после разгрома от сборной Италии

Новый президент будет избран 23 декабря

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации футбола Армении (ФФА) Артур Ванецян подал в отставку после поражения национальной сборной от команды Италии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:9. Об этом Ванецян сообщил журналистам в четверг.

Бывший глава Службы национальной безопасности Армении, генерал-майор Ванецян был избран президентом ФФА в сентябре 2018 года. Матч со сборной Италии прошел 18 ноября.

"Кто-то должен был понести ответственность за поражение. Это вопрос морали, я подал в отставку, члены исполкома приняли ее", - отметил он.

Ванецян добавил, что 23 декабря планируется внеочередное собрание ФФА, где будет избран новый президент и исполком организации.

Сборная Армении по итогам отборочного турнира заняла пятое место в группе J, набрав в 10 матчах 10 очков.

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