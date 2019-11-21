Нурмагомедов считает победу над Макгрегором главным достижением в карьере

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов главным достижением в карьере ситает победу над ирландцем Конором Макгрегором. Об этом Нурмагомедов заявил на встрече со студентами в Ташкенте.

"Ему нельзя было проиграть. Я считаю большим достижением, что после всех его высказываний и интервью я от души заткнул его. Такое удовольствие получил", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года болевым приемом в поединке в Лас-Вегасе. После боя случилась потасовка между командами бойцов. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) оштрафовала Нурмагомедова на $500 тыс. В общей сложности команда россиянина заплатила штраф в $750 тыс.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.