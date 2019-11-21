Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен из-за дела Лысенко

ТАСС, 21 ноября. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Кроме того, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, которым отдельно предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года, серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое длилось 15 месяцев, был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины нарушений Лысенко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии World Athletics неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletics.