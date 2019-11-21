Тренер прыгуна Лысенко не будет оспаривать временное отстранение

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренер прыгуна в высоту Данила Лысенко Евгений Загорулько не будет оспаривать решение Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) о временном отстранении. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг AIU временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, члена правления ВФЛА, главу Федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Загорулько. Данное решение было вынесено по итогам расследования дела Лысенко.

"Если у нас нет никакой защиты и нас отстраняют, то я сматываю удочки. Ни в какие суды я не пойду - денег нет", - сказал Загорулько.

Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года Лысенко в начале августа прошлого года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократных нарушений правил доступности. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты возможной подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое длилось 15 месяцев, был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины нарушений Лысенко.