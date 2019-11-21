Юристы ВФЛА изучают обвинения, предъявленные руководителям организации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Юристы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в настоящее время занимаются изучением обвинений, предъявленных президенту ВФЛА Дмитрию Шляхтину и ряду членов руководящего состава федерации. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) в четверг временно отстранил Шляхтина за причастность к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Также временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, начальник отдела спортивных программ федерации Елена Орлова, антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова, президент Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, тренер Евгений Загорулько.

"Только сегодня были получены документы, в настоящий момент юристы изучают обстоятельства дел и предъявленных обвинений. Речь идет о временном отстранении. Расследование по этому делу еще продолжается, его детали конфиденциальны", - отметила Юхарева.

Победитель зимнего чемпионата мира - 2018, серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко в августе прошлого года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за нарушения правил доступности для допинг-тестирования. Расследованием этого дела занимается Athletics Integrity Unit.