Нурмагомедов считает Федора Емельяненко лучшим спортсменом в истории ММА

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал Федора Емельяненко лучшим бойцом смешанного стиля (ММА) всех времен. Об этом Нурмагомедов заявил на встрече со студентами в Ташкенте.

"В UFC номер один - Жорж Сен-Пьер, он был чемпионом как в клетке, так и снаружи. На втором месте - Джон Джонс, на третьем - Деметриус Джонсон, который 11 раз защищал титул. Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Федор [Емельяненко]", - сказал Нурмагомедов.

43-летний Емельяненко ближайший бой проведет 29 декабря в Токио против американца Куинтона Джексона. Всего на счету Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.