Адвокат Лысенко изучит выдвинутые легкоатлету обвинения по допинговому делу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Адвокат российского легкоатлета Данила Лысенко Артем Пацев приступит к изучению обвинений в нарушении антидопинговых правил, которые были выдвинуты его клиенту Athletics Integrity Unit (AIU, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом). Об этом ТАСС сообщил Пацев.
AIU в четверг временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации. Им, самому спортсмену и его тренеру Евгению Загорулько были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые спортсмен представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.
"В отличие от предыдущих полутора лет, что шло расследование, сейчас спортсмену были предъявлены конкретные обвинения. Сейчас я вместе со спортсменом буду их изучать, это стандартная процедура", - сказал Пацев.
Адвокат Лысенко пояснил, что, если спортсмен не признает свою вину, дело будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS).
AIU вело расследование в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Оно длилось 15 месяцев, по его итогам был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.
22-летний Лысенко является серебряным призером чемпионата мира, победителем зимнего чемпионата мира. От участия в соревнованиях он был отстранен в августе 2018 года по причине пропуска трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.