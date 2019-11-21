Адвокат Лысенко изучит выдвинутые легкоатлету обвинения по допинговому делу

AIU в четверг временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации. Им, самому спортсмену и его тренеру Евгению Загорулько были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые спортсмен представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Адвокат российского легкоатлета Данила Лысенко Артем Пацев приступит к изучению обвинений в нарушении антидопинговых правил, которые были выдвинуты его клиенту Athletics Integrity Unit (AIU, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом). Об этом ТАСС сообщил Пацев.

"В отличие от предыдущих полутора лет, что шло расследование, сейчас спортсмену были предъявлены конкретные обвинения. Сейчас я вместе со спортсменом буду их изучать, это стандартная процедура", - сказал Пацев.

Адвокат Лысенко пояснил, что, если спортсмен не признает свою вину, дело будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS).

AIU вело расследование в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Оно длилось 15 месяцев, по его итогам был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

22-летний Лысенко является серебряным призером чемпионата мира, победителем зимнего чемпионата мира. От участия в соревнованиях он был отстранен в августе 2018 года по причине пропуска трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.