Шляхтин на время расследования покинет пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики

AIU в четверг временно отстранил Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА. Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Дмитрий Шляхтин покинет пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на время расследования, которое в его отношении проводит независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU). Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.

"Надо понять все обстоятельства предъявленных обвинений, а это будет возможно только после консультаций с юристами. Отставка? Давайте дождемся заседания президиума, которое состоится в самое ближайшее время, на нем все станет понятно. Конечно, на период временного отстранения я покину пост, защищать свое имя в судах тоже, конечно, буду", - сказал Шляхтин.

По словам Шляхтина, вопрос назначения исполняющего обязанности президента ВФЛА также будет решен на предстоящем президиуме организации.

AIU вел расследование в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Оно длилось 15 месяцев, по его итогам был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-тестирования. Фигуранты дела должны представить свой ответ AIU до 12 декабря.

Шляхтину 52 года, он занимает пост президента ВФЛА с 16 января 2016 года. Также Шляхтин является министром спорта Самарской области (с 1 октября 2012 года) и входит в состав межведомственной комиссии по развитию физкультуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.