Глава РУСАДА считает некорректной критику Исинбаевой в его адрес

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает некорректным высказывание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая обвинила его в запугивании спортсменов на фоне очередного допингового кризиса. Об этом Ганус рассказал ТАСС.
Исинбаева в четверг заявила, что Ганус "не совсем компетентно" делает громкие заявления о возможном недопуске россиян к международным стартам, чем пугает спортсменов и сеет в них сомнения.
"Высказывание Елены Исинбаевой в мой адрес считаю некорректным, я искренне сожалею о ее заявлении, - сказал Ганус. - Свои заявления делаю на основании открытых и закрытых источников. К подаче информации отношусь взвешенно и ответственно. Не хочу быть провидцем, тем более в таком неблагодарном деле, но дайте время, и оно все расставит на свои места и ответит на все вопросы".
Исинбаева входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и в наблюдательный совет РУСАДА. "К атакам по очернению и дискредитации мы уже привыкли. Я искренне сожалею, что к этой деятельности теперь присоединились некоторые члены наблюдательного совета РУСАДА. Если Елена хотела заявить свою позицию, ей это удалось, она будет услышана", - отметил гендиректор организации.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен вынести решение по статусу РУСАДА. Национальное антидопинговое агентство спустя год может вновь лишиться соответствия, на этот раз по причине изменений в базе данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Целостность базы являлась условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. При этом WADA не считает РУСАДА причастным к появлению изменений.
"Сейчас задача стоит не в смягчении риторики, а в выборе необходимых срочных решений. До сих пор по разным направлениям преодоления допингового кризиса спортивные власти теряли время", - заметил Ганус.
"Держать спортсменов в неведении неправильно"
Если РУСАДА вновь лишится соответствия, российские спортсмены могут быть отлучены от международных соревнований, а страна - лишиться права проводить крупные соревнований.
"Жаль, что Елена Исинбаева выражает свое беспокойство исключительно в связи с тем, кто и как говорит, а не в связи с реальным положением в спорте, теми испытаниями, которые его ждут, и причинами, которые привели наш спорт к подобному критическому положению, в связи с затянувшимся допинговым кризисом. К испытаниям нужно готовиться не только самим, но и готовить всех заинтересованных лиц, в том числе спортсменов и тренеров", - сказал Ганус.
Он считает, что спортсмены, которые готовятся к Олимпиаде и другим международным соревнованиям не имеют никакого отношения к последнему этапу кризиса и стали заложниками порочной политики по выходу из него. "Никто не пугает спортсменов, но и держать их в неведении, в искусственно формируемом мире иллюзий, считаю, нечестно и неправильно", - заметил он.
"Уровень компетентности руководителей национальных антидопинговых агентств, в том числе членов их наблюдательных советов, определяется другими критериями, - добавил он. - Не думаю, что оценивать мою работу, как и работу нового РУСАДА, можно шаблонными пропагандистскими клише о лозунгах, запугивании спортсменов, о насаждении сомнений. Не думаю, что эту работу следует оценивать по степени псевдолояльности к провальным решениям спортивных чиновников, которые валят не только выход из затянувшегося как минимум на пять лет допингового кризиса, но и не выполняют поручения президента страны в области спорта".
Ганус считает, что именно благодаря работе нового РУСАДА российским спортсменам стали больше доверять во всем мире. "Нам доверяют не только представители международных спортивных, антидопинговых организаций, но и, как показали недавние международные контакты, представители ведущих международных организаций и комиссий спортсменов. Только сильное и независимое РУСАДА сможет обеспечить скорый выход из кризиса", - подчеркнул он.