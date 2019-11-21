Глава РУСАДА считает некорректной критику Исинбаевой в его адрес

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает некорректным высказывание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая обвинила его в запугивании спортсменов на фоне очередного допингового кризиса. Об этом Ганус рассказал ТАСС. Исинбаева в четверг заявила, что Ганус "не совсем компетентно" делает громкие заявления о возможном недопуске россиян к международным стартам, чем пугает спортсменов и сеет в них сомнения. "Высказывание Елены Исинбаевой в мой адрес считаю некорректным, я искренне сожалею о ее заявлении, - сказал Ганус. - Свои заявления делаю на основании открытых и закрытых источников. К подаче информации отношусь взвешенно и ответственно. Не хочу быть провидцем, тем более в таком неблагодарном деле, но дайте время, и оно все расставит на свои места и ответит на все вопросы".

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Исинбаева входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и в наблюдательный совет РУСАДА. "К атакам по очернению и дискредитации мы уже привыкли. Я искренне сожалею, что к этой деятельности теперь присоединились некоторые члены наблюдательного совета РУСАДА. Если Елена хотела заявить свою позицию, ей это удалось, она будет услышана", - отметил гендиректор организации. 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен вынести решение по статусу РУСАДА. Национальное антидопинговое агентство спустя год может вновь лишиться соответствия, на этот раз по причине изменений в базе данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Целостность базы являлась условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. При этом WADA не считает РУСАДА причастным к появлению изменений. "Сейчас задача стоит не в смягчении риторики, а в выборе необходимых срочных решений. До сих пор по разным направлениям преодоления допингового кризиса спортивные власти теряли время", - заметил Ганус. "Держать спортсменов в неведении неправильно" Если РУСАДА вновь лишится соответствия, российские спортсмены могут быть отлучены от международных соревнований, а страна - лишиться права проводить крупные соревнований. "Жаль, что Елена Исинбаева выражает свое беспокойство исключительно в связи с тем, кто и как говорит, а не в связи с реальным положением в спорте, теми испытаниями, которые его ждут, и причинами, которые привели наш спорт к подобному критическому положению, в связи с затянувшимся допинговым кризисом. К испытаниям нужно готовиться не только самим, но и готовить всех заинтересованных лиц, в том числе спортсменов и тренеров", - сказал Ганус. Он считает, что спортсмены, которые готовятся к Олимпиаде и другим международным соревнованиям не имеют никакого отношения к последнему этапу кризиса и стали заложниками порочной политики по выходу из него. "Никто не пугает спортсменов, но и держать их в неведении, в искусственно формируемом мире иллюзий, считаю, нечестно и неправильно", - заметил он.

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