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КХЛ

Дацюк мечтает сыграть в Матче звезд КХЛ на новой арене в Екатеринбурге

Предполагается, что на строительство новой арены вместимостью 15 тыс. зрителей уйдет три года

БАЛАШИХА /Московская область/, 21 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Автомобилиста" Павел Дацюк мечтает сыграть в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой арене в Екатеринбурге. Об этом он рассказал журналистам в четверг после матча КХЛ против "Авангарда" (2:1, в овертайме).

Предполагается, что на строительство новой хоккейной арены в Екатеринбурге вместимостью 15 тыс. зрителей уйдет три года.

"Такая новая мечта появляется [сыграть в Матче звезд в Екатеринбурге]. А на предстоящий Матч звезд у нас есть много молодых и перспективных игроков, которые должны ехать, чтобы люди поддерживали их и переживали", - отметил Дацюк.

41-летний уроженец Екатеринбурга Дацюк является олимпийским чемпионом и чемпионом мира, но в прошлом сезоне не выступал за сборную России. "Ну хватит, что вы меня так внаглую колете. Если будет гололед в Москве, вызывайте, посыплю песочком все", - ответил Дацюк на вопрос журналистов о возможном участии в Кубке Первого канала и чемпионате мира.

"Автомобилист" в последних шести играх одержал пять побед, а до этого потерпел семь поражений подряд. "Так я же вышел, сказали же, все просто. Не знаю, почему так получилось, может, почувствовали уверенность, а потом перестали забивать, и уверенность ушла. От этого было много ошибок, начали пропускать, получился период вообще без побед, и эти игры шли без шансов на победу", - отметил Дацюк.

Дацюк пропустил девять стартовых игр сезона из-за травмы. "Не сказал бы, что пропуск начала сезона помогает чувствовать себя свежим. Предсезонка и есть для того, чтобы привыкнуть к партнерам, покататься на льду. А так, приходится уже во время сезона наигрывать звенья и вклиниваться, это достаточно тяжело", - заключил Дацюк.

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