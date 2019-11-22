Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима"

Контракт с Марадоной рассчитан до конца текущего сезона. 19 ноября президент клуба Габриэль Пеллегрино заявил, что аргентинец больше не является главным тренером команды. Сообщалось, что причиной ухода Марадоны стали его разногласия с руководством "Химнасии".

ТАСС, 22 ноября. Диего Марадона снова стал главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Об этом легендарный футболист заявил на своей странице в Instagram.

"Я очень рад заявить, что остаюсь главным тренером команды. Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, потому что благодаря вам мы с руководством пришли к компромиссу, надеюсь, что они выполнят обещанное. Хочу сказать спасибо за вашу поддержку, особенно хочется выделить маленького мальчика, который говорил: "Диего, вернись". Вперед волки (прозвище фанатов клуба - прим. ТАСС), вперед "Химнасия", - написал Марадона.

"Химнасия и Эсгрима" занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 10 очков в 13 матчах. Марадона возглавил клуб, когда тот занимал последнюю строчку в таблице, имея в активе после пяти матчей одно очко. Клуб "Химнасия и Эсгрима" является одним из старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), 8 мая 2017 года был назначен главным тренером другого клуба из этой страны - "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул свой пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб "Дорадос", который покинул в июне этого года.