Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима"

ТАСС, 22 ноября. Диего Марадона снова стал главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Об этом легендарный футболист заявил на своей странице в Instagram.
Контракт с Марадоной рассчитан до конца текущего сезона. 19 ноября президент клуба Габриэль Пеллегрино заявил, что аргентинец больше не является главным тренером команды. Сообщалось, что причиной ухода Марадоны стали его разногласия с руководством "Химнасии".
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Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del Lobo, y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club. Yo espero que cumplan con los refuerzos que me prometieron. Gracias por sus mensajes, por el apoyo, por la movilización de ayer, con 50 grados de calor, y al nenito que me pidió "Diez, volvé!". Vamos Lobo, aguante Gimnasia!!!
"Я очень рад заявить, что остаюсь главным тренером команды. Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, потому что благодаря вам мы с руководством пришли к компромиссу, надеюсь, что они выполнят обещанное. Хочу сказать спасибо за вашу поддержку, особенно хочется выделить маленького мальчика, который говорил: "Диего, вернись". Вперед волки (прозвище фанатов клуба - прим. ТАСС), вперед "Химнасия", - написал Марадона.
"Химнасия и Эсгрима" занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 10 очков в 13 матчах. Марадона возглавил клуб, когда тот занимал последнюю строчку в таблице, имея в активе после пяти матчей одно очко. Клуб "Химнасия и Эсгрима" является одним из старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.
С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), 8 мая 2017 года был назначен главным тренером другого клуба из этой страны - "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул свой пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб "Дорадос", который покинул в июне этого года.