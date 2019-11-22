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НХЛ

Шайба Проворова помогла "Филадельфии" победить "Каролину" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
Иван Проворов AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 22 ноября. "Филадельфия" обыграла "Каролину" со счетом 5:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился голом.

В составе победителей шайбы забросили Клод Жиру (7-я и 52-я минуты), Проворов (14), Морган Фрост (23) и Кевин Хэйз (60). У проигравших отличились Себастьян Ахо (4), Тейво Теравайнен (5) и Лукас Уоллмарк (44). Результативной передачей в эпизоде с голом Теравайнена отметился российский форвард Андрей Свечников.

Проворов забросил пятую шайбу в сезоне. Всего у него в активе 14 (5 шайб + 9 передач) очков. Свечников набрал 24 (10+14) балла за результативность.

В другом матче игрового дня "Флорида" дома в овертайме взяла верх над "Анахаймом" со счетом 5:4. Весь матч провел российский голкипер хозяев Сергей Бобровский, который отразил 28 бросков по воротам. Также "Бостон" на своей площадке победил "Баффало" со счетом 3:2.

"Питтсбург" на выезде уступил в овертайме "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:4. Российский форвард гостей Евгений Малкин забросил шайбу и сделал одну результативную передачу. В его активе теперь 13 (4+9) очков в текущем сезоне. "Коламбус" дома был сильнее "Детройта", защитник хозяев Владислав Гавриков сделал одну результативную передачу.

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