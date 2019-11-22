"Торонто" победил "Аризону" в матче НХЛ, Михеев отдал две результативные передачи

ТАСС, 22 ноября. "Торонто" обыграл "Аризону" со счетом 3:1 в выездной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Илья Михеев отметился двумя результативными передачами.

В составе победителей отличились Тайсон Бэрри (20-я минута), Пьер Энгвалл (37) и Остон Мэттьюс (51). У проигравших шайбу забросил Винсент Хиностроза (60). 25-летний Михеев отдал результативный передачи в эпизодах с голами Бэрри и Мэттьюса.

На счету российского хоккеиста теперь 14 (4 шайбы + 10 передач) очков в регулярном чемпионате НХЛ. В мае текущего года Михеев подписал контракт новичка с "Торонто" сроком на один год. Россиянин не выходил на драфт НХЛ, он является воспитанником омского "Авангарда". В 2013 году нападающий стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе "Омских Ястребов" - фарм-клуба "Авангарда".

"Торонто" одержал победу после шести проигранных матчей регулярного чемпионата подряд. Из-за неудовлетворительных результатов был уволен главный тренер команды Майк Бэбкок. Его место занял Шелдон Киф, который до этого руководил фарм-клубом "Торонто", выступающим в Американской хоккейной лиге (AHL). Новый наставник прервал неудачную серию в своем первом матче.

В других встречах игрового дня "Миннесота" победила "Колорадо" со счетом 3:2, "Нэшвилл" проиграл "Ванкуверу" (3:6), "Сент-Луис" разгромил "Калгари" (5:0), "Даллас" взял верх над "Виннипегом" (5:3). Также "Тампа" победила на выезде "Чикаго" со счетом 5:3, одну из шайб в составе гостей забросил защитник Михаил Сергачев.