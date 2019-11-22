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Серия Гран-при по фигурному катанию

Шевченко и Еременко рады, что не катались "солдатиками" в ритм-танце на Гран-при в Саппоро

Российский дуэт занимает седьмое место после короткой программы
Игорь Еременко и Софья Шевченко EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Игорь Еременко и Софья Шевченко
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко довольны, что не катались как "солдатики" в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро и получили хорошие оценки за компоненты. Об этом фигуристы рассказали ТАСС после выступления.

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За прокат ритм-танца Шевченко и Еременко получили 69,59 балла, что для спортсменов стало лучшим результатом сезона. После короткой программы российский дуэт занимает седьмое место. Фигуристы в нынешнем сезоне дебютировали на взрослом уровне.

"По части компонентов и артистизма мы довольны - прокат получился эмоциональным, хотя и были недочеты в начале, не сразу вошли в темп. После выступления на предыдущем Гран-при в Лас-Вегасе тренеры сказали нам: "Вышли и как солдатики откатали", но взрослое катание - это уже совсем другое дело, надо больше работать над артистизмом, так что тот старт в США стал для нас своего рода отправной точкой", - рассказала Шевченко.

Разница во времени между Москвой и Саппоро сказывается на самочувствии фигуристов. "Мы комфортно долетели - никаких задержек в отличие от некоторых наших зарубежных коллег, кто смог добраться в Саппоро только к первому дню тренировки, им повезло меньше. Но разница во времени, конечно, сказывается - по Москве сейчас раннее утро, а тренировка попадает на ночь. Нужно быть ко всему готовыми, и мы заранее это понимали - тренировочный процесс подстраивали так, что высокую нагрузку делали в разное время", - сообщил Еременко.

Этап Гран-при в Саппоро завершится 23 ноября.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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