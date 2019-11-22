Степанова и Букин считают, что должны прибавить во всем, чтобы обойти Пападакис и Сизерона

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин считают, что для победы над французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном им предстоит добавить мастерства во всех аспектах катания. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления с ритм-танцем на заключительном этапе серии Гран-при в Саппоро.

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Российские фигуристы получили за свой прокат 84,07 балла. Лидируют с мировым рекордом Пападакис и Сизерон (90,03).

"Мы любим и уважаем эту пару, они нам безумно нравятся, - сказала Степанова. - У Габриэлы и Гийома есть и пластика, и скорость, и техничность, и катание в паре, за что мы их все и любим. А нам нужно работать абсолютно над всем и не сходить со своего пути. Нам пока всего по чуть-чуть не хватает".

Произвольную программу фигуристы на Гран-при в Саппоро представят 23 ноября.