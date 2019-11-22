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ММА

Нурмагомедов может провести бой по правилам бокса с Мэйуэзером

Ранее американец объявил о том, что возобновит карьеру в 2020 году
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов мог бы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера. Об этом ТАСС заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

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Ранее Мэйуэзер объявил о том, что возобновит карьеру в 2020 году. При этом ранее сам боксер и Нурмагомедов отмечали, что могли бы провести совместный поединок.

"Для этого (боя с Мэйуэзером) нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко (украинский боксер). Мы с ними общаемся, так что посмотрим", - сказал Нурмагомедов-старший.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в боях ММА. Мэйуэзер проводил поединки по правилам бокса с японским кикбоксером Теншином Насукавой и ирландцем Конором Макгрегором.

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