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Бокс

Промоутер Ковалева заявила, что россиянин мог победить Альвареса

Ранее россиянин заявил о том, что согласился на бой с мексиканцем из-за заманчивого в финансовом плане предложения

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев нанес мексиканцу Саулю Альваресу значительные повреждения в их очном поединке. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.

Ранее Ковалев заявил о том, что согласился на бой с Альваресом из-за заманчивого в финансовом плане предложения. Впоследствии некоторые боксерские функционеры, в частности президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, обвинили россиянина в том, что он изначально согласился на заранее проигранный поединок.

"Достаточно посмотреть на лицо Альвареса, на котором были значительные повреждения. У Сергея же вообще не было никаких следов от боя. Сергей мог победить", - сказала Дува.

Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

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