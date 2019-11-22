Нурмагомедов надеется, что Махачев станет следующим чемпионом UFC в легком весе

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассчитывает, что следующим обладателем этого титула станет его партнер по команде Ислам Махачев. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

"Когда я должен буду уходить, он (Махачев) должен прийти, - сказал Нурмагомедов. - Главное, чтобы мне долго не пришлось ждать, ведь я не могу вечно быть чемпионом. В феврале у Ислама будет бой, потом ему нужно будет выиграть еще два поединка. И через полтора-два года Ислам должен прийти и забрать (титул)".

"Это будет беспрецедентный случай, когда у одного тренера чемпион уходит и сразу же новый приходит", - добавил спортсмен.

В активе Махачева 18 побед и одно поражение в ММА. Он входит в топ-15 рейтинга легкого веса UFC.