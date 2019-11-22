Авербух считает, что фигуристка Косторная будет одним из фаворитов чемпионата мира

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Алена Косторная будет одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира в Канаде. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

В пятницу девушки представили короткие программы в рамках заключительного в сезоне этапа Гран-при в японском Саппоро. Косторная за свой прокат получила 85,04 балла, что стало новым мировым рекордом, и занимает промежуточное первое место.

"Конечно, это очень хорошее выступление, Алена сейчас выглядит в короткой программе наиболее сбалансированной фигуристкой, у нее есть в арсенале сложный прыжок - тройной аксель, который позволяет ей получать такой отрыв, - сказал Авербух. - Судьи оценивают ее очень высоко по компонентам. Сегодня получилось абсолютно все, это рекорд, и, конечно, с таким выступлением она становится вместе с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой одной из претенденток на победу на чемпионате мира. Она сейчас в очень-очень хорошей форме".

"Я думаю, что ей нужно кататься стабильно, - добавил собеседник агентства. - Очень интересно будет посмотреть на произвольную, но вот в короткой если сравнивать, то у Алены 85,04 против 74,21 у Трусовой, которая тоже чисто откаталась. При этом для Александры это был один из лучших прокатов. Так что борьба продолжается".

Произвольные программы в рамках этапа в Японии будут представлены в субботу. Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта 2020 года в Монреале.