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Серия Гран-при по фигурному катанию

Загитова считает, что ей не хватило адреналина в короткой программе на этапе Гран-при

Россиянка после своего проката занимает промежуточное четвертое место
Алина Загитова EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Алина Загитова
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова считает, что ей помешало спокойствие и не хватило адреналина в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро. Об этом спортсменка сказала журналистам.

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В пятницу Загитова стала четвертой в короткой программе, набрав 66,84 балла, ее соотечественница Алена Косторная установила новый мировой рекорд (85,04).

"Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило, - сказала Загитова. - У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной".

Женщины представят произвольную программу в субботу. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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