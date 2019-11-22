Загитова считает, что ей не хватило адреналина в короткой программе на этапе Гран-при

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова считает, что ей помешало спокойствие и не хватило адреналина в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро. Об этом спортсменка сказала журналистам.

В пятницу Загитова стала четвертой в короткой программе, набрав 66,84 балла, ее соотечественница Алена Косторная установила новый мировой рекорд (85,04).

"Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило, - сказала Загитова. - У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной".

Женщины представят произвольную программу в субботу. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.