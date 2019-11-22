Авербух: психологический фактор стал причиной ошибок Загитовой в короткой программе

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионка мира и Олимпийских игр российская фигуристка Алина Загитова допустила ошибки в короткой программе на заключительном в сезоне этапе Гран-при в японском Саппоро из-за психологического фактора. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

Фигуристки представили короткие программы на этапе в Саппоро в пятницу, Загитова не смогла исполнить каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, выполнив только первый прыжок. Позднее она попыталась сделать комбинацию, добавив риттбергер к сольному тройному флипу, однако вместо прыжка в три оборота у нее получился одинарный. Так как прыжковые элементы в один оборот запрещены к исполнению в короткой программе, судьи вычли у россиянки баллы из базовой стоимости флипа, который был исполнен чисто. С результатом 66,84 балла Загитова занимает четвертое место после короткой программы.

"Случается определенная психологическая яма, не вышел каскад, следом Алина пыталась спасти ситуацию, добавив риттбергер к флипу, но не получилось, - сказал Авербух. - Поэтому она потеряла большое количество элементов, но я думаю, что в произвольной программе она может вернуть позиции и как минимум третье место сможет занять, что позволит ей попасть в финал Гран-при. Сейчас самое главное - сбросить этот груз, Алина выглядела очень красивой на льду, убедительной, но ошибки были, поэтому оценки заслуженные".