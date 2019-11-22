Косторная заявила, что присутствие Тутберидзе на этапе в Японии помогает ей выступать

"С Этери Георгиевной нам всегда намного проще, потому что это главный тренер, ты это чувствуешь и хочется показать все еще лучше. Плюс она своими способами умеет направить на прокат, - отметила Косторная. - Что касается мирового рекорда, то я еще с юниорского сезона хотела побить результат Дани Самсонова (Самсонов обновил юниорский рекорд за исполнение короткой программы - 87,33 балла - прим. ТАСС), и двигаюсь к этому".

"На всех соревнованиях приятно выступать, но тут особенно, я считала дни до отъезда, оставшиеся до соревнования тренировки. Очень ждала этого турнира, потому что здесь особенное отношение к спортсменам, - добавила фигуристка. - После разминки сегодня была немного недовольна, потому что не особо получился каскад, очень долго ездила и настраивалась на тройной аксель, время уже заканчивалось. Хотелось провести разминку получше, но в целом надо было просто настроиться".

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. В текущем сезоне 16-летняя Косторная одержала победу на этапе Гран-при во французском Гренобле.