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Серия Гран-при по фигурному катанию

Косторная заявила, что присутствие Тутберидзе на этапе в Японии помогает ей выступать

Спортсменка выиграла короткую программу Гран-при в Саппоро с мировым рекордом
Алена Косторная AP Photo/Toru Hanai
Описание
Алена Косторная
© AP Photo/Toru Hanai

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Присутствие на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро тренера Этери Тутберидзе помогло Алене Косторной хорошо выступить в короткой программе. Такое мнение спортсменка высказала, отвечая на вопрос ТАСС.

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Косторная установила мировой рекорд в короткой программе (85,04 балла). Второй идет японка Рика Кихира (79,89), третье место занимает американка Карен Чен (67,21). Россиянки Алина Загитова (66,84) и Софья Самодурова (63,85) занимают четвертое и седьмое места соответственно.

"С Этери Георгиевной нам всегда намного проще, потому что это главный тренер, ты это чувствуешь и хочется показать все еще лучше. Плюс она своими способами умеет направить на прокат, - отметила Косторная. - Что касается мирового рекорда, то я еще с юниорского сезона хотела побить результат Дани Самсонова (Самсонов обновил юниорский рекорд за исполнение короткой программы - 87,33 балла - прим. ТАСС), и двигаюсь к этому".

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"На всех соревнованиях приятно выступать, но тут особенно, я считала дни до отъезда, оставшиеся до соревнования тренировки. Очень ждала этого турнира, потому что здесь особенное отношение к спортсменам, - добавила фигуристка. - После разминки сегодня была немного недовольна, потому что не особо получился каскад, очень долго ездила и настраивалась на тройной аксель, время уже заканчивалось. Хотелось провести разминку получше, но в целом надо было просто настроиться".

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. В текущем сезоне 16-летняя Косторная одержала победу на этапе Гран-при во французском Гренобле.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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